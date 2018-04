Følg den dramatiske udvikling i Münster i LIVE-bloggen her på BT.

En grå varevogn er lørdag eftermiddag kørt ind i en menneskemængde i den tyske by Münster. Efterfølgende skulle gerningsmanden angiveligt have skudt sig selv, fortæller politiet.

Det vides endnu ikke, om der er tale om en overlagt handling eller et uheld. Men myndighederne antager, at et angreb har fundet sted.

Det skriver det tyske medie Der Spiegel.

First responders work at the scene when several people were killed and injured when a car ploughed into pedestrians in Muenster, western Germany on April 7, 2018. / AFP PHOTO / dpa / - / Germany OUT Foto: - First responders work at the scene when several people were killed and injured when a car ploughed into pedestrians in Muenster, western Germany on April 7, 2018. / AFP PHOTO / dpa / - / Germany OUT Foto: -

Ifølge mediet skulle tre mennesker være døde som følge af ulykken, mens over 30 skulle være såret. En brandmand skulle angiveligt have nævnt, at '50 mennesker skulle være ramt'.

Er du i Münster, og ved du noget? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

First responders work at the scene when several people were killed and injured when a car ploughed into pedestrians in Muenster, western Germany on April 7, 2018. / AFP PHOTO / dpa / - / Germany OUT Foto: - First responders work at the scene when several people were killed and injured when a car ploughed into pedestrians in Muenster, western Germany on April 7, 2018. / AFP PHOTO / dpa / - / Germany OUT Foto: -

Det lokale politi i Münster oplyser også, at der er dødsfald og kvæstelser. Samtidig opfordrer de mennesker i området til at holde sig væk fra stedet.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. april 2018

Store dele af Münster centrum er lukket ned for offentligheden. Efterforskere på stedet søger lige nu efter eksplosiver.

Police and first responders work at the scene when several people were killed and injured when a car ploughed into pedestrians in Muenster, western Germany on April 7, 2018. / AFP PHOTO / dpa / - / Germany OUT Foto: - Police and first responders work at the scene when several people were killed and injured when a car ploughed into pedestrians in Muenster, western Germany on April 7, 2018. / AFP PHOTO / dpa / - / Germany OUT Foto: -

Er du i Münster, og ved du noget? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.