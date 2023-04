Lyt til artiklen

En person har mistet livet, efter at en mand natten til søndag kørte ind i en menneskemængde i byen Steinkjer i Norge.

Det er en mand i 20erne, der er død efter påkørslen, som ifølge politiet ligner en bevidst handling.

Det skriver det norske medie VG.

Yderligere to personer er kommet lettere til skade i forbindelse med påkørslen, der fandt sted natten til søndag omkring kl. 2 på Kongens gate i den centrale del af byen.

En mand i starten af 30erne er blevet anholdt. Han er norsk statsborger fra Steinkjer.

'Vedkommende er foreløbig sigtet for uagtsom kørsel og for promillekørsel,' har politiet skrevet i en pressemeddelelse søndag formiddag ifølge mediet.

Norsk politi har videre besluttet sig for at indføre midlertidig national bevæbning, oplyser Politidirektoratet i en pressemeddelelse.

Norsk politi bærer ikke normalt våben, men det skal de altså nu.

Det skyldes, at 'hændelsen i Steinkjer er alvorlig. Motivet for handlingen er foreløbigt ukendt, og situationen fremstår uafklaret,' som det lyder i en pressemeddelelse.

Flere indbyggere måtte springe for livet i nat, da varebilen med den formodede gerningsmand bag rattet pludselig kørte op på fortovet i centrum af Steinkjer i nat.

Efterfølgende flygtede han fra gerningsstedet, men blev kort tid efter anholdt kun nogle kilometer borte.

I første omgang udtalte politiet, at der tilsyneladende ikke var tale om en forsætlig handling, men den opfattelse er der altså siden blevet lavet om på.

Politiets operationsleder, Wenche Johnsen, siger til VG, at der senere søndag vil blive redegjort for et muligt motiv.

Han forklarer, at vidner tidligere på natten observerede, hvordan den formodede gerningsmand befandt sig på Kongens gate og til fods talte med forskellige folk. Kort tid efter vendte han tilbage i varebilen og kørte med høj fart op på fortovet, hvor han altså torpederede flere ofre.

Det har endnu ikke været muligt at afhøre den formodede gerningsmand, fordi han har været voldsomt beruset, fremgår det af oplysninger fra politiet. Han er indlagt på et hospital.

Ifølge NRK har manden tidligere været i politiets søgelys, og Politiets sikkerhedstjeneste skulle også være blevet informeret om ham.

»Han har fået læst sigtelsen op, og han er både fortvivlet og ved ikke, hvad han skal sige,« siger hans advokat, Anne Marstrander-Berg, til mediet.

Hun siger videre, at manden ikke lader til at have den store forståelse for, hvad der er sket.