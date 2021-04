Det skulle have været en helt almindelig indkøbstur, men endte med en voldsom overraskelse.

En meget uheldig mand fik sig en lærestreg, da han efterlod sin forfaldne bil af mærket Buick med et nedrullet vindue, før han gik på indkøb i et supermarked i New Mexico i USA. Det skriver CNN.

Da manden kom tilbage til sin bil, lå en bikube med 15.000 bier på bagsædet. Det havde han bare ikke opdaget.

Han kørte derfor fra stedet, men vendte hurtigt tilbage og havde i samme ombæring ringet til alarmcentralen.

Bees are removed from the vehicle of an Albertson's grocery store customer, which had been parked with a window down, by off-duty Las Cruces firefighter Jesse Johnson in Las Cruces, New Mexico, U.S. March 28, 2021. According to the fire department, the customer had returned from shopping and started to drive away when he noticed the swarm. Picture taken March 28, 2021. Las Cruces Fire Department/Handout via REUTERS.NO RESALES.NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.. (Foto: LCFD/Ritzau Scanpix) Foto: LCFD Vis mere Bees are removed from the vehicle of an Albertson's grocery store customer, which had been parked with a window down, by off-duty Las Cruces firefighter Jesse Johnson in Las Cruces, New Mexico, U.S. March 28, 2021. According to the fire department, the customer had returned from shopping and started to drive away when he noticed the swarm. Picture taken March 28, 2021. Las Cruces Fire Department/Handout via REUTERS.NO RESALES.NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.. (Foto: LCFD/Ritzau Scanpix) Foto: LCFD

Til mandens store held fik han fat i en brandmand, som tilfældigvis også var biavler. Brandmanden havde derfor det helt rigtige udstyr til at fjerne bierne. Men selvom han var rutineret, tog det mere end to timer at fjerne de uheldigt placerede bier.

Her blev vurderet, at bierne højst sandsynligt fløj sammen med en dronning på udkig efter et nyt hjem, hvilket gør dem lettere at håndtere, da de ikke skal forsvare et område. Men hvordan, de reelt er endt på mandens bagsæde, er et mysterium.

»En vagt ved Albertson’s (supermarkedet, red.) blev stukket og måske har få andre været tæt på, men der er ikke meldt om nogen store skader,« oplyser man fra brandstationen i Las Cruces.

Under arbejdet med at fjerne bierne blev det estimeret, at der måtte være omkring 15.000 af slagsen. De er nu bragt til brandmandens egen grund.