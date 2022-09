Lyt til artiklen

Ifølge anklagerne var han sur over at være sendt på en dækstjans. Og han kiksede også chancen for at bliver en Navy SEAL.

Derfor satte den 21-årige Ryan Sawyer Mays ild til det amerikanske krigsskib USS Bonhomme Richard.

Han står nu anklaget for skærpet brandstiftelse og for at udsætte et fartøj for forsætlig fare. Han nægter begge tiltaler ved retssagen, der begyndte i går. Det skriver Sky News.

Anklageren Leah O'Brien beskriver Mays som arrogant. Han tilføjer, at branden havde været 'en drilsk handling, der gik galt'.

Sømanden Ryan Sawyer Mays ankommer til San Diegos Naval Base. Foto: Gregory Bull Vis mere Sømanden Ryan Sawyer Mays ankommer til San Diegos Naval Base. Foto: Gregory Bull

Skibet, der blev bygget som et skib til amfibieangreb, brændte i næsten fem dage i juli måned 2020. Det sendte sort røg ud over San Diego, hvor det var til en stor opgradering.

Der var 115 søfolk ombord, og næsten 60 af dem fik røgforgiftning eller andre mindre problemer.

Skibet blev så ødelagt, at søværnet blev nødt til at skotte det.

Men modsat hævdede forsvaret, at anklagerne ikke havde vist noget fysisk bevis på, at Ryan Sawyer Mays stod bag branden.

En helikopter bekæmper ilden på krigsskibet. Foto: David Mora Jr Vis mere En helikopter bekæmper ilden på krigsskibet. Foto: David Mora Jr

Løjtnant Tayler Haggerty sagde, at efterforskerne ikke havde lyttet til vidner, men i stedet fundet en mand, som får skylden for at miste et dyrt skib.

»Bare fordi en regering udelukker eller ignorerer beviser, så betyder det ikke, at denne ret skal gøre det samme,« sagde hun.

Retssagen dømmes af kaptajn Derek Butler, som desværre kæmper mod mange vidners manglende hukommelse om branden.

Selv skibets tidligere brandmarskal, Jeffrey Garvin, indrømmer, at han ikke kan huske meget fra selve branden.

Også fra søsiden blev der hældt vand på ilden ombord på USS Bonhomme Richard. Foto: Christina Ross Vis mere Også fra søsiden blev der hældt vand på ilden ombord på USS Bonhomme Richard. Foto: Christina Ross

Flere end 20 seniorofficerer og sømænd har fået disciplinære straffe af søværnet.

Der var nemlig en udpræget ledermangel på skibet – og det medvirkede til katastrofen.