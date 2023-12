Han var barn, da han forsvandt fra sin familie, og nu genser ham dem så først som teenager.

17-årige Alex Batty er nu blevet genforenet med sin bedstemor, Susan Carunana, der har forældremyndigheden over ham.

Det skriver Sky News.

Til mediet siger Matt Boyle, der er næstkommanderende ved Greater Manchester Police:

Matt Boyle fra politiet i Manchester kan nu fortælle, at Alex Batty, efter seks år, nu er blevet genforenet med sin familie.

»Tidligere i dag mødtes Alex med et familiemedlem sammen med politibetjente fra Greater Manchester i Toulouse lufthavn, inden han tog tilbage til England. Dette øjeblik er uden tvivl meget stort for ham og hans kære, og vi er glade for, at de nu kan se hinanden igen efter al den tid.«

Batty var 11 år, da han i 2017 tog på ferie i Spanien med sin mor, Melanie Batty, der ikke har den juridiske forældremyndighed over sønnen, og sin bedstefar.

Men han vendte aldrig tilbage.

Det menes, at han har levet en 'alternativ livsstil' sammen med sin mor og bedstefar i både Spanien, Frankrig og Marokko, mens de var forsvundet.

Det var ved denne vej i Frankrig, Alex Batty forleden blev fundet vandrende alene rundt.

Forleden blev Alex Batty så fundet, da han vandrede alene rundt nær Toulouse i Frankrig.

De franske myndigheder har fortalt, at han besluttede sig for, at han ville rejse hjem til England, da moderen ville flytte videre til Finland.

Batty havde angiveligt vandret rundt i nærliggende bjerge i fire dage i et forsøg på at finde hjem.

Fransk politi har oplyst, at moderen, der er efterlyst i forbindelse med sønnens forsvinden, muligvis er i Finland, mens bedstefaren er død.

Ifølge politiet var Batty ved godt helbred, og han virkede intelligent, selvom han ikke har gået i skole i seks år.

Han ser ikke ud til at have været udsat for fysisk vold.

Matt Boyle fra politiet i Manchester siger:

»Vi mangler endnu at fastslå de fulde omstændigheder omkring hans forsvinden, men uanset hvad må man forstå, at dette har været en overvældende proces for ham. Han er seks år ældre nu, end da han forsvandt, men han er stadig et ungt menneske.«

Politiet vil tale med Alex Batty i 'et tempo der føles behageligt for ham'.

»Vores fortsatte fokus er at støtte Alex og hans familie i samarbejde med de lokale myndigheder for at sikre, at de føler sig sikre, og at hans tilbagevenden til samfundet bliver så let som mulig,« siger Matt Boyle.

Hans bedstemor, Susan Caruana, sagde forleden:

»Jeg kan slet ikke udtrykke min lettelse og glæde over, at Alex er blevet fundet i god behold. Jeg talte med ham i går aftes, og det var så godt at høre hans stemme igen.«