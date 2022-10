Lyt til artiklen

Var alt gået efter planen, skulle Tysklands tre atomkraftværker være lukket i slutningen af 2022.

Men nu har den tyske kansler Olaf Scholz ændret mening, og har forlænget driften af dem indtil 15. april 2023.

Det skriver Reuters.

Tyskland havde planlagt at gennemføre en udfasning af atomkraft inden udgangen af ​​dette år, men et kollaps i energiforsyningerne fra Rusland på grund af krigen i Ukraine har fået regeringen til at holde to værker på standby.

I brevet anmodede Scholz også om, at ministerierne fremlagde en »ambitiøs« lov for at øge energieffektiviteten og indførte en aftale om at udfase kul inden 2030.

I Sverige er situationen anderledes – her taler man ikke om en udfasning men om at udbygge de eksisterende atomkraftværker.

»Nye atomreaktorer vil blive bygget,« sagde Ebba Busch, der er leder af Kristendemokraterne, på et pressemøde i sidste uge.

Det sker blandt andet på grund af de stigende energipriser.

B.T. har tidligere skrevet, hvordan Kristdemokraterna, som nu er i en regering, foreslår, at der bygges nye kraftværker i Sverige og foreslår i den ombæring at benytte lokationen, hvor det nu afviklede Barsebäck-værk ligger.

»Det vil være en helt vanvittig beslutning.«

Det var meldingen fra Martin Lidegaard (R), der er formand for Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget, efter det svenske parti har meldt ud, at de gerne vil have atomværket Barsebäck genåbnet.