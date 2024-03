Han blev første gang valgt ind i 1997, han er det længstsiddende medlem i det britiske parlament for Democratic Unionist Party (DUP), og siden 2021 har han også været partiets leder.

Men nu har Jeffrey Donaldson trukket sig som leder, efter han er blevet ramt af voldsomme anklager.

Det skriver Sky News.

»Bestyrelsesformanden har modtaget et brev fra Sir Jeffrey Donaldson, der bekræfter, at han er blevet anklaget for beskyldninger af historisk karakter og indikerer, at han træder tilbage som leder af Democratic Unionist Party med øjeblikkelig virkning,« oplyser partiet.

Indtil der er et juridisk udfald, er Jeffrey Donaldson suspenderet.

Anklagerne, som altså er af ældre dato, skulle omhandle seksuelle forbrydelser.

«Betjente fra det nordirske politi har anholdt og sigtet en 61-årig mand for seksuelle forbrydelser. En 57-årig kvinde blev også anholdt og sigtet for medvirken og tilskyndelse til yderligere lovovertrædelser,« har en talsperson fra Nordirlands politi udtalt.

Ifølge Sky News vil Jeffrey Donaldson »på det kraftigste bestride« alle anklager.

Gavin Robinson har overtaget posten som midlertidig leder for DUP.

Partiet markerede sig især, da det i 2019 stemte nej til daværende premierminister Theresa Mays Brexitplan, hvilket i sidste ende fik regeringen til at kollapse.