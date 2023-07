Et redningsaktion har udviklet sig højst dramatisk i det norske fjeld Vågakallen, der ligger i Lofoten.

For en klatrer, der skulle op for at redde to turister, er selv kommet alvorligt til skade.

Det skriver en række norske medier, herunder NRK, VG og norsk TV 2.

Hele sagen begyndte at rulle fredag aften, hvor to turister var taget på fjeldtur, men undervejs blev overrasket af vejret og glat føre.

De fik derfor brug for hjælp til at komme ned igen.

Men på grund af lavt skydække var det ikke muligt at sende en redningshelikopter dertil – og i stedet blev et alpint redningshold sendt ind.

I løbet af natten blev en af redningsklatrene dog ramt af en sten, der faldt ned.

På spørgsmålet, om der er tale om alvorlig skade, svarer den vagthavende redningsleder ved Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS), Tore Hongseth, til norsk TV 2:

»Det er en ganske tydelig skade.«

Nu er både de to turister og redningsklatreren fanget på Vågakallen og venter på at blive reddet ned, skriver de norske medier.

Vejret og føret på stedet gør endnu processen med at få dem ned langsom, og til NRK forklarer Tore Hongseth, at de to turister først skal varmes op, før de kan komme ned, da de er blevet kolde hen over natten.

»De (redningsmandskabet, red.) skal også skabe en sikker rute ned for at hjælpe dem, så de delvist selv kan klatre og rappellere ned,« forklarer han og kalder redningsaktionen for 'kompleks'.

Ifølge Dagbladet er den seneste melding kort før klokken 11, at man er i gang med at føre de to turister ned.

Samtidig fortæller redningsleder Gaute Frøystein til det norske medie, at den skadede redningsklatrer vil blive hjulpet, så snart vejret bliver bedre, så man kan få ham ned.

»Enten ved at bære ham ud eller med helikopter,« siger han.

Flere andre redningsklatrere er også involveret i aktionen, ligesom en helikopter står klar.