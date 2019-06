Da den britiske Lord Lucan forsvandt fra sit hjem for mere end 40 år siden, efterlod han sig et spor af blod og en død barnepige i kælderen. Siden kom det frem, at hans egentlige mål sandsynligvis var hans hustru - Lady Lucan.

Nu har renoveringsarbejdere fundet hidtil hemmeligholdte breve under gulvbrædderne i afdøde Lady Lucans lejlighed. Og de giver et nyt indblik i parrets turbulente forhold.

Det skriver flere britiske medier som The Times og Daily Mail.

De britiske ægtepar var tilbage i 1974 omdrejningspunktet i et af de største mordmysterier i Storbritannien.

ARKIVFOTO af Lord Lucan. Foto: UKENDT Vis mere ARKIVFOTO af Lord Lucan. Foto: UKENDT

Det hele tegnede ellers lyst, da aristokraten Richard John Bingham under en golfturnering elleve år forinden mødte Veronica Duncan.

De to forelskede sig i hinanden og blev kort efter gift.

Året efter - i 1964 - afgik Richard John Binghams far, der var jarl af Lucan, ved døden, og sønnen overtog derfor titlen. Parret blev derefter tituleret Lord og Lady Lucan.

Tre børn kom til verden, men samtidig begyndte revner og sprækker at opstå i ægteskabet. I særdeleshed på grund af økonomiske problemer.

Den mystiske forsvinding

Efter at have været gift i ni år valgte parret at lade sig separere, og i kølvandet opstod en bitter skilsmissestrid, hvor Lord Lucan forsøgte at fjerne børnene fra deres mor. Det hele endte i en retssag i 1973, hvor den fulde forældremyndighed blev givet til Lady Lucan.

Året efter skete det så.

Veronica Duncan blev overfaldet i sit hjem, barnepigen Sandra Rivetts lig blev fundet i kælderen. Og Lord Lucan forsvandt sporløst.

Han er ikke med sikkerhed set siden.

ARKIVFOTO af Lady Lucan. Foto: Scanpix Vis mere ARKIVFOTO af Lady Lucan. Foto: Scanpix

Året efter udpegede en domstol officielt Lord Lucan som drabsmanden, og under et retsmøde fastholdt Veronica Duncan, at det var hendes mand, der havde overfaldet hende.

Der har gennem årene floreret adskillige konspirationsteorier i forbindelse med drabet på barnepigen og Lord Lucans forsvinding.

En af efterforskernes teorier er, at den britiske jarl i virkeligheden ønskede at slå sin kone ihjel, men at han tilsyneladende forvekslede barnepigen med sin hustru, og derfor var det hende, der blev banket til døde.

'Det bringer det værste frem i min mand'

I de nye breve, som renoveringsarbejdere skal have fundet under gulvbrædderne i den lejlighed, som Lady Lucan boede i op til sin død forrige år, forklarer Veronica Duncan, at den hårde kamp om forældremyndigheden havde ændret Lord Lucan:

»Det bringer det værste frem i min mand,« skrev hun blandt andet i et af brevene, der var adresseret til hendes advokat, skriver The Times.

Videre skrev hun, at han var 'blevet paranoid' på grund af jalousi.

I et andet brev giver hun angiveligt udtryk for den vrede, hun følte, da eksmanden forsøgte at fremstille hende som sindssyg under retssagen for at vinde forældremyndigheden over børnene.

I et tredje fortæller hun, hvordan hun endte med at leve i isolation, efter flere at hendes venner vendte hende ryggen, efter hun blev skilt fra jarlen:

»Jeg vedstår, at jeg er en helt almindelig person, hvis ægteskab gik galt på grund af primært økonomiske problemer,« skrev hun.

Lady Lucan blev i september 2017 fundet død i sit hjem. Under en efterfølgende høring kom det frem, at hun havde valgt at tage sit eget liv ved at drikke en dødelig mikstur af alkohol og piller, da hun frygtede, hun havde fået den neurologiske sygdom Parkinsons.

For tre år siden blev der sat et punktum i sagen om Lord Lucans mystiske forsvinden, da en dommer erklærede ham for død, selvom intet lig nogensinde er fundet.

Parrets ældste søn, George Bingham, blev dermed arvtager og overtog titlen som jarl af Lucan.