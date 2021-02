241 flypassagerers værste frygt blev lørdag til virkelig.

Cirka 20 minutter efter de var lettet fra Denver International Airport lød et stort brag. På det tidspunkt var de allerede langt oppe i luften.

»Der lød et stort brag og den form for lyd, som du ikke har lyst til at høre, når du er ombord på et fly,« fortæller Trasvis Loock til CNN.

Sammen med hans kone var han ombord på flyet, der var på vej til Honolulu.

Dele af motoren endte i flere haver i et villakvarter i Broomfield, Colorado.

»Instinktivt tog jeg mine solbriller på, og det gjorde mig virkelig bange at se, at motoren i min side manglede.«

Han fortæller, at han kunne mærke frygten ombord på United Flight 328, men at han og hans kone var lettede over, at de i det mindste ikke var nået ud over havet, for de var på vej i den retning.

Selvom skrækken hurtigt bredte sig i flyet, så var der forskel på, hvor alvorlig sitatuonen så ud alt efter hvilken side, man sad i. For den brændende motor, der delvist var forsvundet, sa under den højre vinge – og det var lige præcis her, Travis Loock og hans kone sad.

Det samme gjorde Nate Fischer, og da han hørte braget, var han overbevist om, at flyet var blevet ramt af et lyn. På et andet sæde i flyet sad Bob Brown, og hans første reaktion var at tage telefonen frem og filme ud af vinduet. Han tog sin kone i hånden, og sammen bad de til, at de ville få deres børn at se igen.

Et gigantisk stykke fra Unites Airlines fly landede i en have i Broomfield, Colorado.

På trods af den mildest talt dramatiske situation fortæller en anden passager, at flypersonalet formåede at forholde sig rolige under hele seancen. Det smittede af på passagerne, der formåede at forholde sig forholdsvist roligt.

En anden takker piloterne for deres rolige og stabile sind under nødlandingen, der blev belønnet med klapsalver fra passagerne.

Vel nede på jorden igen var der kun ét at gøre, fortæller Travis Loock. Sammen med hustruen skulle han videre med et andet fly – men først skyllede de nervene ned med en cocktail.