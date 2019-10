Begravelser er aldrig sjove at komme igennem, men da den irske forsvarsveteranen Shay Bradley skulle i jorden, var oplevelsen speciel.

Tårerne trillede ned ad kinderne hos de pårørende, da der pludselig kom en lyd fra kisten. Du kan se videoen med episoden øverst i artiklen.

Folk var ikke i tvivl. Stemmen tilhørte den afdøde Shay Bradley.

'Hallo, hallo. Luk mig ud,' lød det, mens man også kunne høre ham banke på kisten.

'Hvor fanden er jeg henne? Luk mig ud, luk mig ud. Det er fandme mørkt herinden. Er der præsten, jeg kan høre? Det er Shay. Jeg er i boksen. Nej, jeg er fandme foran jer. Jeg er død,' siger Shay Bradley.

Lyden bringer latter til begravelsen.

Selvom de pårørende lige overvejede det kort, er den afdøde Shay Bradley selvfølgelig ikke pludselig kommet til live.

I stedet har det hele tiden været planen, at han ville få folk til at grine til sin begravelse, og det lykkedes altså.

Videoen er fra weekenden og er efterfølgende blevet lagt på Twitter, hvor den er blevet set over 500.000 gange.

Datteren Andrea var med til at gennemføre denne lille joke for sin far, og hun reagerer på oplevelsen på Twitter.

'Sikke en mand. At få os alle til at grine, mens vi var utrolig triste. Han var virkelig en mand. Jeg vil altid elske dig Poppabear.'

Shay Bradley døde den 8. oktober.