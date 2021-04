En af verdens mest kendte astronauter, Michael Collins, er afgået ved døden. Han blev 90 år gammel.

Det oplyser rumfartsadministrationen NASA i en udtalelse.

Michael Collins var en del af det team, som stod bag den sensationelle månelanding i 1969.

Mens Neil Armstrong og Buzz Aldrin betrådte Månen som de første mennesker nogensinde, fløj Michael Collins i kredsløbet om Månen.

Neil A. Armstrong, Michael Collins og Buzz Aldrin. Foto: NASA FILE / HO Vis mere Neil A. Armstrong, Michael Collins og Buzz Aldrin. Foto: NASA FILE / HO

Ifølge NASA fik han derefter kælenavnet som den 'mest ensomme mand i historien'.

»I dag har vi mistet en sand pioner og en livslang fortaler for udforskning, astronauten Michael Collins. Mens hans kollegaer gik på Månen for første gang, hjalp han vores nation med at nå en definerende milepæl,« skriver NASA.

Michael Collins døde efter en brav kamp mod kræft, oplyser hans familie.

»Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vores elskede far og bedstefar døde i dag, efter en brav kamp mod kræft. Han tilbragte sine sidste dage fredeligt med familien ved sin side.«

»Han tilbragte sine sidste dage sammen med familien. Michael stod altid klar til at møde udfordringer med nåde og ydmyghed, og han mødte dette, hans sidste udfordring, på samme måde. Vi vil savne ham,« lyder det i en udtalelse fra familien.