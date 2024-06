»Dette barn er min helt.«

Du har muligvis ikke hørt om det amerikanske kongresmedlem John Rose før. Men det har hans søn – uforvarende – gjort sit bedste for at lave om på.

For da faderen mandag talte i Repræsentanternes Hus, var det ikke så meget det, den republikanske politiker sagde, som folk bed mærke i.

De lagde i stedet for mærke til sønnen, den seksårige Guy, som sad på en stol i baggrunden (et klip fra det kan ses lidt længere nede i artiklen).

Og dér fik han sikret sig den fulde opmærksomhed hos seerne af C-SPAN, som blandt andet viser tv inde fra den amerikanske kongres.

For mens hans far brugte sine fem minutters taletid på blandt andet at kritisere den kendelse, der i sidste uge kendte tidligere præsident Donald Trump skyldig i en straffesag om såkaldte 'tys-tys-penge', brugte sønnen tiden noget anderledes.

På et tidspunkt ser det ud til, at seksårige Guy opdager, hvor kameraerne er – og derefter rykkede han til en bedre plads og begyndte at smile.

Direkte ind i kameralinsen.

On Monday, Rep. John Rose of Tennessee brought his young son with him to the Capitol where the boy stole the show by sticking out his tongue as his dad spoke out against former President Trump’s recent felony convictions. https://t.co/0MhUqnjHo0 pic.twitter.com/wTlJQKKSlt — NBC News (@NBCNews) June 4, 2024

Efter noget tid så han ud til at kede sig en smule, før han begyndte at række sin tunge frem og skære ansigt. Derefter fulgte flere håndtegn.

»Som advokat kan jeg fortælle jer, at den 30. maj (hvor kendelsen mod Trump blev afsagt, red.) vil være blandt de mere berygtede datoer i amerikansk historie,« lød det ifølge The New York Times blandt andet fra 59-årige John Rose – hvilket de færreste nok reelt hørte, da fokus var på sønnen bagved.

På et tidspunkt fandt sønnen også en lille rekvisit frem i form af en stressbold, han havde i lommen, som han begyndte at lege med.

»Fredagens dom var helt klart resultatet af en anklagemyndighed på jagt efter en forbrydelse,« sagde John Rose, mens den lille gummibold floppede rundt bag ham.

Det virkede ikke til, at den republikanske politiker, der er fra Tennessee, selv opdagede, hvad der udspillede sig bag ham.

Men det gjorde flere seere.

Siden har klippet spredt sig vidt og bredt på de sociale medier, hvor folk morer sig og hylder den seksårige dreng.

»Han fandt kameraet med det samme, lol,« lyder det fra en bruger på X.

»Han kender sine kameravinkler,« lyder det fra en anden.

»Dette barn er min helt,« skriver en tredje.

»Jeg hørte helt ærligt ikke et ord af, hvad der blev sagt,« skriver en fjerde med en grine-emoji.

Efter at være gået af talerstolen lader det til, at John Rose fandt ud af, hvad der var sket.

I hvert fald har han selv med et glimt i øjet skrevet følgende om det på X:

»Det her er, hvad jeg får ud af at sige til min søn Guy, at han skal smile til kameraet for sin lillebror.«

Den seksårige Guy blev ifølge AP færdig i børnehaven i sidste uge og er af den grund sammen med sin far denne uge, mens politikeren er på arbejde.

Udover Guy har John Rose også den treårige søn Sam med sin hustru, Chelsea.