Den amerikanske milliardær Christopher Cline, hans datter og fem andre personer mistede livet, da den helikopter, de sad i, styrtede ned.

Nu - lidt mere end tre uger efter - viser den foreløbige undersøgelse af den tragiske ulykke, at helikopteren kun nåede at være i luften i ganske kort tid, før det gik galt.

Det skriver blandt andet New York Post og Daily Mail.

Af undersøgelsesrapporten, som National Transportation Safety Board (Det Nationale Transportsikkerhedsråd, red.) står bag, fremgår det, at ulykken skete klokken 01:54 om natten den 4. juli:

'Helikopteren lettede fra en betonplads ved Big Grand Cay, som er lokaliseret omkring fem sømil sydøst for Walker's Cay Airport, omkring et minut inden ulykken', lyder det i rapporten.

I begyndelsen var det uklart, hvorfor helikopteren havde lettet med rigmanden, hans datter og fem andre om bord lidt før klokken to om natten fra Christopher Clines private ø ud for Floridas kyst, men af rapporten fremgår det, at formålet med flyvningen var at transportere 'to passagerer til Fort Lauderdale for medicinsk behandling'.

Nogle dage efter tragedien fortalte en ven af familien, Lauree Simmons, også, at den fatale flyvetur skyldtes, at Christopher Clines datter, Kameron Cline på 22 år, var blevet pludseligt syg. Derfor havde man besluttet, at hun skulle have behandling på fastlandet.

Af rapporten fremgår det videre, at et vidne så, at helikopteren landede på betonpladsen mellem klokken 01:30 og 01:45 den nat. Efter den var landet, holdt den motoren kørende, mens passagerne steg om bord.

Da den efterfølgende lettede igen, steg den ifølge vidnet til en højde på mellem ni og 12 meter, før den fløj væk.

Et andet vidne har forklaret, at han så helikopteren komme op i en højde af mellem 12 og 15 meter, før han pludselig kunne se nogle blå og hvide lys snurre mod venstre.

Ifølge vidnet roterede helikopteren til venstre tre eller fire gange, ligesom han hørte en 'whoosh whoosh whoosh'-lyd, før han mistede helikopteren af syne.

Helikopteren endte med at styrte ned i Atlanterhavnet nær Big Grand Cay.

Udover Chris Cline og hans datter mistede fem andre også livet i ulykken: Tre af dem var Kamerons venner - Jillian Clark på 22 år, Brittney Searson på 21 og Delaney Wykle på 23.

De sidste to var piloten og andenpiloten: 57-årige David Jude og 52-årige Geoff Painter.

Chris Cline havde tjent sin formue i kulindustrien og ejede flere guldminer i både Illi​nois og Canada. Han var ifølge Forbes god for 1,8 milliarder dollars.

Det vides endnu ikke, hvad der førte til, at helikopteren styrtede ned.