Med en formue på over 360 milliarder kroner var han for få måneder siden Kinas rigeste mand.

Men nogle få kritiske ytringer om de kinesiske myndigheder har hurtigt ændret på dette. Og nu rygtes han også forsvundet.

»Det viser, at ingen er urørlige i Kina. Kommunistpartiet er hævet over alt. Ingen kan slippe af sted med at kritisere regeringen på det niveau,« siger Christina Boutrup, Kina-kender og forfatter til flere bøger, blandt andet 'The Great Tech Revolution – How China is Shaping Our Future'.

Hun taler om den normalt så fremtrædende it-milliardær 56-årige Jack Ma. Han er først og fremmest kendt som medstifter af og bestyrelsesformand for Alibaba, Kinas pendant til e-handelsvirksomheden Amazon.

Men han er også blevet et velkendt ansigt gennem sin rolle som tv-dommer på den afrikanske udgave af 'Løvens hule', 'Africa's Business Heroes', som den filantropiske rigmand selv har taget initiativ til.

Men i omkring to måneder er forretningsmagnaten ikke set offentligt, bemærker medier verden over.

»Jack Ma er en af Kinas mest kendte personligheder. Han er et erhvervsikon og en business-guru, som alle iværksættere i landet ser op til,« siger Christina Boutrup og fortsætter:

»Jeg tror, han er ude af offentlighedens søgelys, fordi han er nødt til at holde meget lav profil lige nu. Han har tilsyneladende krydset den røde linje for, hvad man kan tillade sig.«

Den kinesiske mangemilliardær er normalt en fremtrædende person i offentligheden. Arkivfoto Foto: STR Vis mere Den kinesiske mangemilliardær er normalt en fremtrædende person i offentligheden. Arkivfoto Foto: STR

Seneste tegn på, at Jack Ma i den grad er faldet i unåde hos den kinesiske regering, skal findes i førnævnte tv-program 'Africa's Business Heroes', hvor iværksættere foran et panel bestående af kendte investorer som Jack Ma kæmper om at opnå økonomisk støtte til deres projekter.

Til finaleafsnittet, der blev optaget i november, men som ikke er vist endnu, er Jack Ma dog pludselig blevet udskiftet, ifølge Financial Times. Han er ligeledes udeladt af en video med foromtale af finaleprogrammet.

Officielt lyder forklaringen, at Jack Ma havde andet i sin kalender at se til.

Hvorfor Jack Ma helt er forsvundet fra offentligheden, er uvist. Men det er velkendt, at han er kommet på kant med kommunistpartiet og ikke mindst partileder Xi Jinping.

Xi Jinping har tilsyneladende gjort alt for at hævne sig på kritiske udtalelser fra Jack Ma. Arkivfoto Foto: Carlos Garcia Rawlins Vis mere Xi Jinping har tilsyneladende gjort alt for at hævne sig på kritiske udtalelser fra Jack Ma. Arkivfoto Foto: Carlos Garcia Rawlins

Det skyldes en tale 24. oktober sidste år, hvor Jack Ma relativt åbenmundet kritiserede regeringen for unødig regulering af den teknologiske udvikling.

Ifølge Jack Ma besidder de kinesiske konkurrencemyndigheder en 'pantelåner-mentalitet', lod han vide på en konference i Shanghai.

De ord fortryder den sædvanligvis feterede milliardær nok nu. For ifølge The Wall Street Journal fik udtalelsen Xi Jinping til at se rødt.

På blot en uge fik den øverste mand i kommunistdiktaturet standset børsnoteringen af finansselskabet Ant Group, der er ejet af Jack Ma. Børsnoteringen af virksomheden, der formidler forsikringer, kreditter og lån, skulle have fundet sted blot 48 timer senere og ville med et udbud af aktier til omkring 37 milliarder dollar have gjort det til historiens største af sin slags.

Jack Mas formue Jack Ma er medstifter af og bestyrelsesformand for e-handelsvirksomheden Alibaba. Hans personlige formue er skrumpet fra 61 milliarder dollar 24. oktober 2020 til nu 50,6 milliarder dollar. Kilde: Bloombergs milliardær-indeks

Men sådan skulle det altså ikke gå.

»Jack Ma er kendt som en af Kinas mest magtfulde mænd. Han gør aldrig noget, der ikke er fuldstændig afstemt med, hvad regeringen ønsker. Man kan ikke bygge så stor en virksomhed i Kina, hvis man ikke har gode forbindelser og hele tiden tilpasser sig retningen for regeringens politik.«

»Det interessante er, at han må have fejlbedømt situationen fuldstændig,« siger Christina Boutrup, der tidligere selv har interviewet Jack Ma.

Ifølge Christina Boutrup er det først og fremmest Jack Mas udtalelser, der har udløst kommuniststyrets vrede. Men timingen har heller ikke været på milliardærens side, fordi regimet ser med stigende skepsis på, hvor meget magt it-virksomhederne har.

Jack Mas selskab Ant Group skulle have fået historiens mest værdifulde børsdebut. Arkivfoto Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere Jack Mas selskab Ant Group skulle have fået historiens mest værdifulde børsdebut. Arkivfoto Foto: FABRICE COFFRINI

Derfor må Jack Ma finde sig i, at børsnoteringen er udsat, og at myndighederne efterfølgende har indledt en efterforskning af Alibaba Group for mistanke om monopolvirksomhed.

»Man har i Kina en voksende bekymring over de store tech-giganters magt over forbrugerne. Alibaba ved nærmest mere om kineserne, end staten gør. De ved, hvad du spiser, hvad du ser i fjernsynet, og hvad du ryger. Jeg tror, at den kinesiske regering gerne vil have monopol på at kunne være den, der kan regulere kinesernes adfærd,« siger Christina Boutrup.