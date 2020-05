Han efterlod sig en formue på flere milliarder dollar, men ingen arvinger.

Nu hævder hele 130 personer, at de er børn af den afdøde rigmand Jeffrey Epstein, og forsøger at få fingrene i hans rigdom.

Da den pædofili-anklagede amerikanske milliardær i august sidste år tog sit eget liv i en fængselscelle i New York, havde han hverken kone eller børn.

Han var anklaget for menneskehandel og misbrug af piger og helt unge kvinder. Han stod angiveligt bag et netværk af pædofile, men valgte at hænge sig, før hans sag kom for retten.

Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han blev 10. august fundet død. Foto: HANDOUT

Gennem sit 66-årige liv havde han seksuelle forhold til et stort antal kvinder, hvoraf mange af dem hævdede at være blevet misbrugt af forretningsmanden.

I sine velmagtsdage havde han ifølge rygterne sex hele tre gange om dagen.

Ellers sagt på en anden måde: Der er en vis sandsynlighed for, at hans aktiviteter en eller flere gange er resulteret i et barn.

Nu har et dna-firma lavet hjemmesiden Epsteinheirs.com, hvor potentielle arvinger til finansmandens formue kan melde sig.

Jeffrey Epsteins hus på øen Little St. James Island, hvor rigmanden angiveligt holdt selskaber, som indebar seksuelt misbrug af helt unge piger. (Arkivfoto) Foto: Marco Bello

Den britiske avis The Sun skriver, at siden indtil nu har hørt fra hele 130 personer, som selv mener, at Epstein er deres far. Manden bag hjemmesiden, Harvey Morse, siger til avisen:

»Jeffrey Epstein var seksuel promiskuøs i så lang tid, at der er en god chance for, at han kan være far til flere børn. Han kan endda være bedstefar.«

Han har fået henvendelser fra potentielle arvinger fra både USA, Storbritannien, Frankrig og Caribien.

Hvis der er solide beviser for, at nogle af dem er efterkommere af den skandaleombruste matador, vil Harvey Morse og hans firma Morse Genealogical Services hjælpe dem med at lægge sag an mod boet.

Pressekonference kort efter anholdelsen af Epstein i jule sidste år. Foto: JASON SZENES

Hele 386 mennesker har henvendt sig til firmaet, fortæller han.

»I omkring en fjerdedel af tilfældene har sagerne givet anledning til yderligere efterforskning, men indtil videre har vi ikke følt anledning til at tage det videre,« siger han og tilføjer, at sagerne langtfra er afsluttet:

»På den anden side: Du ved aldrig, hvem der ringer i morgen.«

Flere prominente personligheder er havnet i fedtefadet på grund af deres venskab med Epstein. Den britiske prins Andrew kæmper stadig med anklagerne om, at han under sine besøg hos rigmanden har haft sex med en mindreårig pige. Et forhold, som han selv pure nægter.