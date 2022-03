Værket er blevet eftersøgt af forskere i årtier.

Men nu, 200 år efter dets færdiggørelse, har det set dagens lys og er blevet solgt til en formue.

Der er tale om skulpturen, som forestiller Maria Magdalene. Kvinden, der ifølge Johannesevangeliet er den første, som møder Jesus, efter at han er genopstået fra de døde.

Værket er lavet af marmor af den store italienske kunstner Antonio Canova. Det var en af hans sidste værker, før hans død i 1822.

Det skriver CNN og The Guardian.

Og forskere mener, at fundet af Maria Magdalene i en tilstand af sorg-skulpturen vil have en fundamental betydning for kunsthistorien.

»Det er et mirakel, at Antonio Canovas enestående, for længst forsvundne mesterværk er blevet fundet, 200 år efter dets færdiggørelse. Dette værk er blevet søgt efter af forskere i årtier, så opdagelsen er af fundamental betydning for indsamlingshistorien og kunsthistorien.«

Det har Dr. Mario Guderzo, en førende Canova-forsker og tidligere direktør for Museo Gypsotheca Antonio Canova, udtalt til The Guardian.

Det var tilbage i 2002, at skulpturen blev identificeret, efter at den blev solgt på en haveauktion for 5,200 pund, det vil sige omkring 46.000 danske kroner.

Men nu ses skulpturen vinde op til 10 millioner dollar, det vil sige omkring 67 millioner kroner, når den skal på auktion i juli.