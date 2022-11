Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

To minearbejdere er blevet reddet, efter at den zinkmine, de arbejdede i, pludselig kollapsede.

I ni døgn har de været fanget 200 meter under jorden i den sydkoreanske mine.

Præsident Yoon-Sek-yeoul kalder redningen for »virkelig mirakuløs,« skriver BBC.

Ifølge myndighederne overlevede de ved at drikke vand, der faldt ned fra loftet og ved at spise pulverkaffe.

Kollapset skete 26. oktober og torsdag begyndte en redningsaktion, hvor der blev boret et hul og nedsænket et kamera for at lokalisere de to minearbejdere.

Begge minearbejdere kunne selv forlade minen, og er siden blevet bragt på et lokalt hospital, hvor meldingen er, at de nok skal komme sig.

Minekollapset skete i en tid med national sorg i Sydkorea, efter at mere end 150 mennesker blev dræbt under en halloween-fejring i Seoul.

Der var der op mod 100.000 mennesker til stede i gaderne, hvor adskillige blev klemt, da der udbrød panik i mængden.