En britisk kvinde er sendt ni år i fængsel, efter at hun har indrømmet, at hun dræbte sin far og begravede liget i sin have i 2006. Begrundelsen: Hun havde opdaget en samling børnepornografiske billeder, inklusiv nogle af hende selv.

Hendes navn er Barbara Coombes på 63 år. Hun bor i Reddish, England og hun mødte op på politistationen i Stockport den 7. januar i år for at fortælle den forfærdelige sandhed, skriver New York Post.

Hendes far, Kenneth Coombes på 87, tog hun livet af for 12 år siden.

Ifølge politiet gik hun beserk i januar 2006, da hun så nogle nøgenfotos af hende selv og et andet barn, rapporterer The Guardian.

Hun var bange for, at hun ikke var det eneste offer for sin far, og fortalte efterforskerne, at hun var blevet brugt som 'sexslave' af sin far gennem årtier. Hun fortalte, hvordan hun var blevet voldtaget adskillige hundreder af gange af sin far.

Ifølge hendes udsagn tog hendes far hende med til en fotoklub, hvor han 'tvang hende til at vise sine kønsdele, mens andre mænd tog billeder af hende'.

»I en tåge af væmmelse og vantro samlede jeg en skovl op, som jeg havde brugt i haven, og jeg gik ind i dagligstuen, hvor min far stod.«

Derefter fortalte Coombes, hvordan hun ramte sin far i baghoveddet med skovlen, før hun snittede hans hals over med skovlens skarpe kant, som The Washington Post kunne rapportere.

Derefter tog hun et tæppe og begravede faderen under et træ i baghaven. For at være helt sikker købte hun 900 kg. jord, så der var nok til at dække liget.

Hun fortalte familien, at han var blevet kremeret, og Coombes levede i hjemmet de næste 12 år.

»Så vidt jeg ved, er Kenneth bare forsvundet,« siger Terry Sever, en nabo, til Manchester Evening News.

The full horrific tale is laid bare for the first time. - Barbara Coombes 'was her father's sex slave' and snapped when she found pictures https://t.co/YG6QsyB6J7 — Andrew Bardsley (@ABardsleyMEN) 12. juli 2018

Martin Heslop, der er advokat for Barbara Coombes, siger, at hans klient 'blev holdt som slave' af sin egen far.

Heslop sagde også, at det er muligt, at Kenneth Coombes var far til Barbara Coombes første barn. Det døde kort tid efter fødslen.

Onsdag i sidste uge erklærede Coombes sig ikke skyldig i mordet på sin far. Men hun erklærede sig skyldig i den mindre alvorlige forbydelse, nemlig uagtsomt manddrab.

Dommeren Timothy King gav hende ni års fængsel, idet han sagde, at han ikke accepterede at hun handlede i selvforsvar. Men til gengæld accepterede han, at hun slog sin far ihjel efter 40 års ekstrem mentalt, psykisk og seksuelt misbrug, forårsaget af sin far.

Endelig mente dommeren, at Coombes tilstod, da nettet var ved at strammes om hende. Efter hans død blev Barbara Coombes nemlig ved med at hæve hans pension. 236.000 britiske pund - næsten 2 millioner kroner - havde hun modtaget på den konto. Men det blev fremhævet, at hun først gik til politiet, dagen efter en repræsentant for Stockports kommune skulle tilse Kenneth Coombes helbred.