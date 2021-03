Andrew Cuomo kæmper for sit politiske liv.

»Jeg erkender, at nogle af de ting, jeg har sagt, er blevet mistolket som en uønsket flirt. Jeg er virkelig ked af, hvis nogen har følt sådan,« siger han.

For New Yorks guvernør er sidste år i sandhed længe siden. Her stjal han i 2020 i lang tid rampelyset for især sin coronahåndtering, men i 2021 er alt ramlet for den 63-årige demokratiske politiker. Nu er der ikke længere nogen, der taler højt om en 'vicepræsident Cuomo' eller ligefrem en 'præsident Cuomo'.

I stedet har en organisation mod sexchikane, Sexual Harassment Working Group, nu krævet hans afgang:

'Andrew Cuomo må træde tilbage nu', lyder det i en udtalelse, efter at tre kvinder i den seneste uge er stået frem og har fortalt om netop sexchikane fra guvernørens side.

De to sager kommer umiddelbart efter, at det i januar kom frem, hvordan den ellers så populære guvernør langt fra havde været så hudløst ærlig, som det ellers havde fremstået 111 dage i træk, hvor han havde tryllebundet de amerikanske tv-seere under de daglige coronapressemøder. I stedet havde han med fuldt overlæg dækket over, hvor mange beboere på statens plejehjem, der reelt var døde af covid-19.

Og nu altså sexchikane.

Ifølge Charlotte Bennett, en 25-årig tidligere sundhedsrådgiver, skulle Andrew Cuomo have fortalt hende, at han er åben over for at date kvinder i 20erne. Og skulle have spurgt hende, hvorvidt hun mener, at alder er relevant for et forhold.

Andrew Cuomo har været guvernør i New York siden 2011. Foto: SETH WENIG Vis mere Andrew Cuomo har været guvernør i New York siden 2011. Foto: SETH WENIG

»Jeg forstod det sådan, at guvernøren ville i seng med mig, og jeg var forfærdeligt utilpas og bange,« har hun fortalt i New York Times.

Imens har 36-årige Lindsey Bolan, som arbejdede i Andrew Cuomos administration 2015-18, fortalt, hvordan guvernøren skulle have kysset hende på munden mod hendes vilje og foreslået, at de skulle spille strippoker.

»Han udnyttede enhver mulighed til at røre mig på lænden, armene og benene,« har hun fortalt.

Senest er også en anonym 33-årig kvinde stået frem og har fortalt om en epsiode, hvor guvernøren skulle have lagt en hånd på en del af hendes ryg, der var bar. Da hun fjernede den virkede han aggressiv.

»Jeg var forvirret, chokeret og flov. Jeg vendte hovedet bort og var tom for ord i øjeblikket,« fortæller hun.

Søndag gik Andrew Cuomo ud med en forklaring og en beklagelse af, hvad der på det tidspunkt var kommet frem.

»På arbejde kan jeg godt finde på at lave fis og fortælle jokes, som jeg synes er sjove. Jeg kan til tider også drille folk på en godmodig facon,« lød det fra guvernøren:

»Jeg forstår nu, at mine handlinger har været ufølsomme og for personlige, og at nogle af mine kommentarer på grund af min position har fået andre til at reagere på måder, der aldrig var hensigten. Og for at gøre det helt tydeligt, så har jeg aldrig rørt nogen på en upassende måde, jeg har aldrig lagt an på nogen, og jeg aldrig haft til hensigt at få nogen, til at føle sig utilpas.«

New York Post forside af mandagsavisen. Vis mere New York Post forside af mandagsavisen.

Det er dog en forklaring, som eksempelvis Sexual Harassment Working Group ikke giver meget for.

Det samme er holdningen på New York Post, som har smidt guvernøren på forsiden af mandagsudgaven med overskriften: 'Hey, jeg, er en sjov fyr'.

Andrew Cuomo tilføjer selv i sin udtalelse, at »newyorkerne fortjener et svar på anklagerne«, men også lige præcis den håndtering af sagerne har han fået kritik for. Den omstridte guvernør har nemlig gerne selv ville udpege, hvem der skulle stå i spidsen for undersøgelserne.

Først umiddelbart inden søndagens udtalelse faldt det på plads, at det i stedet bliver delstatens New Yorks justitsminister, der kan skal finde den rette person.

Også borgmesteren i New York, Bill de Blasio, har været ude med en sønderlemmende kritik af sin partifælle i den forbindelse.

»Vi har brug for en fuldstændig og uafhængig undersøgelse. Det her er en alvorlig anklage. Vi er nødt til at få sandheden frem,« har siger borgmester Bill de Blasio sagt.