Første gang, anden, tredje … solgt til 461 millioner kroner!

Så meget har Eric Schmidt, tidligere direktør og bestyrelsesformand for Google, købt en tilbageholdt oligark superyacht for.

Dermed kunne myndighederne på den caribiske ø Antigua også glæde sig til en indtægt på over 450 millioner danske kroner for den beslaglagte Alfa Nero.

Der er bare et problem. For nu må han vente med at overtage superyachten efter indsigelse fra datteren af den russiske gødningsmilliardær oligark Andrej Gurjev. Den tilbageholdte yacht Alfa Nero har i over et år ligget til kaj på Antigua.

»Vi mener, at afgørelsen skal udfordres, og det vil vi gøre,« siger advokat David Dorsett, der repræsenterer Julia Gurjeva-Motlokho, datter af den russiske milliardær Andrej Gurjev, til Antigua Observer.

Eric Schmidt må altså se frem til et stykke tid uden yachten, som han ellers havde gjort en god handel på.

For oligarken Andrej Gurjev betalte ifølge The Guardian angiveligt selv 818 millioner dollar for Alfa Nero i 2014.

Alfa Nero blev bygget tilbage i 2007 og tæller blandt andet et fitnesscenter, et spa-område og en 12-meter swimmingpool, der med et enkelt tryk kan laves om til et dansegulv eller en helikopterlandingsplads.

Den 81 meter lange yacht blev beslaglagt i Antigua i februar 2022 som følge af de sanktioner, der blev indført efter Ruslands fuldskalainvasion af Ukraine.

De amerikanske skattemyndigheder mente nemlig, at den russiske gødningsmilliardær Andrej Gurjev er den egentlige ejer af Alfa Nero.

Gurjev har blandt andet tjent flest penge på at overtage den tidligere oligark Mikhail Khodorkovskijs ejerandel i gødningskoncernen PhosAgro.

Det skete til en yderst favorabel pris, da Khodorkovskij blev fængslet af Putin-styret. Han lever nu i dag i eksil i London.

Finansmediet Forbes skønner, at vestlige lande indtil april i år har indefrosset eller beslaglagt mindst 15 yachter, 11 fly og helikoptere samt 124 boliger ejet af sanktionerede russiske milliardærer til en samlet værdi af 9 milliarder dollar.