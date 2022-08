Lyt til artiklen

Hvem fortalte FBI, at Donald Trump muligvis havde dokumenter fra Det Hvide Hus liggende i privaten i Florida?

Da forbundspolitiet i begyndelsen af august troppede op foran den tidligere præsidents residens i Mar-a-Lago i Solskinsstaten, skete det efter alt at dømme efter tip fra en kilde tæt på præsidenten.

Det skriver medier som blandt andre Newsweek.

Ransagningen af Trumps private gemakker resulterede i beslaglæggelse af 20 kasser med genstande, fotoalbummer og håndskrevne notater. Med sig tog efterforskerne også dokumenter, hvoraf nogle var hemmeligstemplede.

Donald Trump og hans svigersøn fotograferet i Det Hvide Hus i 2020. (Arkivfoto) Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Mary Trump, ekspræsidentens niece, udtalte forleden i et interview i podcasten The Dean Obeidallah Show, at svigersønnen Jared Kushner, som er gift med Ivanka Trump, var et godt bud på en kilde.

Som både familiemedlem og tidligere rådgiver for den tidligere præsident havde svigersønnen nemlig et godt indblik i, hvad Trump kunne have taget med sig fra præsidentboligen, og hvor han i givet fald havde gemt det.

Niecen, som tidligere har udgivet en yderst kritisk bog om sin berømte onkel, mener, at Kushner topper listen af mistænkte. Spekulationer, som også Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, tidligere har luftet.

»Vi må starte med at se på, hvem som har adgang til disse ting. Jeg tror ikke, Mark Meadows havde adgang til dem,« lød det fra Mary Trump ifølge Business Insider om den tidligere stabschef.

Selv afviser Kushner alle beskyldninger. (Arkivfoto) Foto: SHEREEN TALAAT

Hun begrunder sin mistanke med, at den saudiske kronprins, Mohammed bin Salman, har investeret to milliarder dollar i Kushners private firma. Et forhold, som ifølge niecen kan være på kant med loven. Derfor kan svigersønnen havde haft en interesse i at slå en handel af med FBI for selv at klare frisag, lyder Mary Trumps ræsonnement.

»Jeg siger ikke, at det er Jared, men det kan være ham.«

Men de spekulationer afviser Jared Kushner selv på det skarpeste i et interview med Fox News.

»Først og fremmest passer det ikke på nogen måde. Men jeg tror, det siger mere om den triste tilstand i medierne, hvor alt, som er besynderligt – specielt hvis det inkluderer mig – vil medierne skrive om det og lave overskrifter.«