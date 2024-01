En rejse 'tilbage i tiden' for at opleve hele to nytårsaftener på én dag.

Det var, hvad en række flypassagerer var blevet stillet i udsigt. Men det var ikke ligefrem sådan, det endte.

Det er tidligere set, at flyselskaber nytårsaften har afgange, hvor man rejser på tværs af tidszoner for at bringe passagerer 'et år tilbage i tiden', for at de på den måder kan få lov til at fejre nytårsaften hele to gange.

Men det gik tilsyneladende galt for et fly fra United Airlines, der oprindeligt havde afgang fra Guam i det vestlige Stillehav klokken 07.35 om morgenen 1. januar. Det skriver CNN.

Det var meningen, at passagerne på den måde først kunne fejre nytåret dér og derefter fejre det igen, efter de var fløjet mod vest – og dermed mod tiden – for at lande i Honolulu på Hawaii, hvilket skulle ske klokken 18.50 lokal tid den 31. december.

Desværre endte flyet med at være forsinket.

Først klokken 13.49 lettede flyet fra Guam 1. januar – og det betød, at man først landede i Honolulu klokken 00.34 , ligeledes 1. januar.

Og dermed efter, at nytåret også der var blevet skudt ind.

Flere af passagererne klagede ifølge CNN i kølvandet på forsinkelsen, og flyselskabet tilbød dem at få en ombooking.