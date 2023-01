Lyt til artiklen

Det var et noget mærkværdigt syn, der torsdag mødte borgerne i den tyrkiske by Bursa.

På himlen over dem viste sig en lige dele smuk og bizar skyformation i morgentimerne.

Synet har spredt sig til sociale medier, hvor tillægsord som »majestætisk« og »overjordisk« smides rundt i flæng.

Tyrkiets meteorologiske institut fortæller ifølge Reuters lokale medier, at fænomenet linseskyer generelt bliver dannet som et resultat af kraftige udsving i vinden over bakker og bjerge.

Ifølge øjenvidner forblev fænomenet på himlen i omkring en time, før det igen forsvandt.