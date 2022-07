Lyt til artiklen

22 millioner tons korn er fanget i Ukraine.

Og yderligere 60 millioner tons korn kan ende samme sted.

Det advarer Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj nu om ifølge det amerikanske medie CNN.

Ukraine er en af verdens største producenter af korn, og det er på grund af den russiske invasion, at man siden foråret ikke har kunne eksportere korn.

På et pressemøde mandag forklarede Zelenskyj, at op mod 60 millioner tons korn kan sidde fast i Ukraine til efteråret, hvis landet fortsat står over for blokeret eksport.

»I ved, 22 millioner tons er blokeret nu, og vi forventer også omkring 60 millioner tons i efteråret. Så vi står i en rigtig svær, meget svær situation,« sagde præsidenten på pressemødet.

epa10030718 Ukrainian farmers mix grain of barley and wheat at a magazine after harvest in Odesa area, Southern Ukraine, 23 June 2022. The Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations said in its 10 June note assessing the risks emanating from the conflict in Ukraine that 'the current war raises concerns over whether crops will be harvested. It has already led to the closures of ports and oilseed crushing operations, affecting products intended for the export markets. These are taking a toll on the country's exports of grains and vegetable oils. On 24 February Russian troops entered Ukrainian territory starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. EPA/STR Foto: STR Vis mere epa10030718 Ukrainian farmers mix grain of barley and wheat at a magazine after harvest in Odesa area, Southern Ukraine, 23 June 2022. The Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations said in its 10 June note assessing the risks emanating from the conflict in Ukraine that 'the current war raises concerns over whether crops will be harvested. It has already led to the closures of ports and oilseed crushing operations, affecting products intended for the export markets. These are taking a toll on the country's exports of grains and vegetable oils. On 24 February Russian troops entered Ukrainian territory starting a conflict that has provoked destruction and a humanitarian crisis. EPA/STR Foto: STR

Præsidenten sagde også, at man arbejdede sammen med FN for at forsøge at åbne en sikker korridor, der ville gøre det muligt for Ukraine at eksportere korn fra havnene i Sortehavet, så verden igen kunne få korn.

»Vi er interesserede i dette som eksportører. Det er vi interesserede i, så vores landmænd fortsætter med at arbejde det næste år, til den næste høst. For at gøre dette er vi nødt til at eksportere alt dette korn – byg, hvede, majs osv. Fra vores side spilder den ukrainske stat ikke tid, og vi arbejder på forskellige måder til jernbane- og flodhavne til eksport af vores korn, og vi øger denne eksport hver dag.«

Krigen i Ukraine har skabt store forstyrrelser i kornleverancerne til de internationale markeder.

Det har tvunget priserne på fødevarer i vejret, og en række lande, som er stærkt afhængige af ukrainsk korn, er truet af sultkatastrofer og hungersnød.

Derudover har Ukraine ifølge det tyske medie DW »desperat« brug for indtægterne fra eksport af korn. Landet har forsøgt at fragte korn ud på godsvogne, men det er et besværligt og langsomt alternativ til søtransport.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, lovede i slutningen af juni FNs generalsekretær, António Guterres, at Rusland vil samarbejde med FN for at undgå en global fødevarekrise.