En beskadiget, skæv næse og lidt gul misfarve hist og her. Genbrugsbutikken satte prisen til 250 kroner.

Den fangede Lauras blik, da hun gik forbi.

»Jeg kiggede bare efter noget, som så interessant ud,« siger Laura Young til CNN, så hun køber den gamle buste.

Men hun havde aldrig troet, at der lå så vanvittig en historie bag den slidte marmor.

Efter amerikanske Laura Young kørte den knap 24 kilo tunge buste hjem, satte hun sig for at undersøge, hvor den kom fra. For der var noget interessant over den.

Laura, som køber og sælger antikke ting, opkaldte senere hen busten »Dennis Reynolds« efter en karakter i komedieserien »It's Always Sunny in Philedelphia«. Med hendes egne ord fordi busten også var en »svær og følelseskold mand, som gav mig problemer.« Det fortæller hun til the New York Times.

Auktionshuset Sotheby's vendte tilbage med en vild besked, der i dag, fire år senere, har gjort, at busten nu er udstillet på museum.

Busten fra genbrugsbutikken i Texas viste sig nemlig, at være fra det antikke Rom - og næsten 2.000 år gammel.

Et billede viser, hvordan busten var udstillet i Aschaffenburg i Sydtyskland i 1931.

Her ses busten i gården foran replikaen af en romersk villa i Sydtyskland, 1931. Billede: Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärtem im Seen

Og busten afbillede en af de helt store romerske militærfolk.

Busten skulle angiveligt være af den romerske militære leder Sextus Pompey, som kæmpede med Julius Cæsar.

Og forklaringen på, hvordan den havnede i USA, viste sig, at være svær at finde frem til.

Den knap 24 kilo tunge buste var nemlig sidst set i Sydtyskland under Anden Verdenskrig.

Og hvordan den nåede til Texas, er et mysterie - men en mulig forklaring er, at den muligvis blev stjålet af en amerikansk soldat under Anden Verdenskrig, efter villaen blev bombet af de Allierede.

Den er nu lånt til udstilling på San Antonio Museum of Art indtil maj næste år, hvorefter den skal tilbage til Tyskland.

Busten skulle angiveligt afbillede en gammel romersk militærleder. Billede: San Antonia Museum of Art

Busten tilhører nemlig Tyskland, fordi den formentlig blev stjålet fra dem.

Det er fortsat et mysterie, hvordan busten havnede i Texas.

Laura Young har på internettet forsøgt at finde frem til, hvem der afleverede statuen i genbrugsbutikken:

»Det er højest sandsynligt ikke den samme person som tog busten, men jeg vil stadig gerne have historien at vide,« siger hun.