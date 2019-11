I forvejen er det ikke alle mennesker, som kan læne sig trygt tilbage i sædet, når de sidder i et fly.

Men en episode i den newzealandske lufthavn i Christchurch gav lige det ekstra gys, som man gerne vil undgå, før man skal på vingerne.

En stor Airbus A380, hvoraf visse typer under navnet regnes som verdens største passagerfly, fra selskabet Emirates holdt nemlig i lufthavnen, da der pludselig opstod uvejr.

Det opdagede en pilot fra Garden City Helicopters, og det gav et fuldstændig unikt og på mange måder vanvittigt billede.

Lynet slog ned lige ved en Airbus A380. Foto: GCH AVIATION Vis mere Lynet slog ned lige ved en Airbus A380. Foto: GCH AVIATION

'Udsigten ud fra vores vindue til asfalten i dag! Emirates-flyet ventede på, at stormen skulle passere,' skriver Garden City Helicopters på deres facebookprofil ifølge BBC.

På billedet kan man se et kæmpe lyn slå ned lige bag det store fly.

Det er svært at klargøre, hvorvidt der er tale om 10 meter eller 200 meters afstand mellem flyet og lynet.

Mens uvejret stod på så MetService, at intet mindre end 700 lyn slog ned i området over to timer.