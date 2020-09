Demonstrationerne tager til i Hviderusland. Myndighederne sender talrige opfordringer mod optøjerne, men demonstranterne trodser regulære trusler fra hviderussisk ministerium.

Lige nu er mere end 10.000 hviderussere på gaden i hovedstaden Minsk for at protestere mod landets præsident, Alexander Lukashenko.

Fælles for demonstranterne er, at de alle kræver Lukashenkos afgang.

Ifølge BBC er politiet sat massivt ind for at standse optøjerne.

Kernen i de voldsomme demonstrationer bunder i heftig kritik mod Alexander Lukashenko, der i august vandt det hviderussiske valg. Ifølge ham og myndighederne vandt han med 80 procent af stemmerne, hvilket det hviderussiske folk kalder svindel.

Men præsidenten og myndighederne svarer igen.

Regimet forsøger at true folk til at blive hjemme ved at køre vandkanoner og pansrede mandskabsvogne i stilling i byens midte. Ifølge mediet dw advarer indenrigsministeriet i Hviderusland mod optøjerne, som de kalder for ulovlige.

»Vi henvender os til borgere og gæster i vores land!«

»Deltag ikke i de ikke-godkendte demonstrationer. Det er imod loven. Politiet vil tage fornødne midler i brug og vil ikke tøve med at stoppe optøjerne. Vi vil ikke tolere voldelige optøjer i det offentlige,« skriver ministeriet ifølge mediet.

Men demonstranterne, der viftede med oppositionens rød-hvide flag, svarede igen med råb som 'forsvind med jer' og 'I er nogle rotter', skriver Reuters.

Lukasjenko har styret Hviderusland siden 1994. Ifølge hans embedsmænd vandt han sidste måneds præsidentvalg i landet med 80 procent af stemmerne, mens oppositionens kandidat, Svetlana Tikhanovskaja, fik 10 procent af stemmerne.

Demonstranterne siger, at det var svindel i stor stil, og at Svetlana Tikhanovskaja var den retmæssige vinder. Hun er efterfølgende flygtet til Litauen, da hun har udtrykt frygt for, at regimet ville forsøge at tage hendes børn fra hende.

Prosterne, der for alvor begyndte i august, har indtil videre ført til, at tusinder er blevet anholdt, og flere har mistet livet.

Artiklen opdateres løbende.