De fleste har hørt om, hvor hundedyre norske pizzaer er. Men nu er der endnu et eksempel på dyrt norsk mad.

Mange mennesker vil mene, at Danmark er et dyrt land at leve i. Men længere oppe mod nord hos vores norske venner, der kommer man endnu 'kortere' for pengene.

Således bringer det norske medie VG en historie om en børnemenu, der koster det hvide ud af øjnene.

På det norske hotel Geilo ligger restaurant Christian. Her kan man købe en burger i en børnemenu, der koster 365 norske kroner - svarende til 267 danske kroner.

»Vi har tre børnemenuer hos Restaurant Christian. Der er hjemmelavede fiskestænger med pommes frites, hjemmelavet hamburger og paneret kyllingfilet. Fiskestænger og kylling koster 135 (danske, red.) kroner og hamburgeren koster 267 (danske, red.) kroner. Hamburgeren er så dyr, fordi det er en eksklusiv hamburger af mørbrad,« siger hoteldirektør Frederik Lindvik til VG.

Han har ingen tal på, hvor mange børn der egentlig bestiller burgeren.

Efter VG havde haft kontakt med hotellet, blev prisen på burgeren ændret til 165 danske kroner. Men det har været en længe planlagt ændring, fortæller Frederik Lindvik.

Kødet i burgeren er desuden også ændret.