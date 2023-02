Lyt til artiklen

Hjerteskærende og ufattelige billeder har den seneste uge strømmet ud af Tyrkiet og Syrien, efter to voldsomme jordskælv for knap en uge siden medførte historiske ødelæggelser og titusinder af døde.

Et dødstal, der fortsat stiger dagligt, og som søndag blev angivet til at være mere end 33.000 af AFP.

Særligt den tyrkiske Hatay-provins har været hårdt ramt, og søndag er der så dukket en video op, der viser, hvordan landskabet simpelthen er splittet ad af en gigantisk kløft.

Det er det tyrkiske medie IHA, som har sendt en drone ind over byen Altinozu i Hatay-provinsen.

Videoen viser en olivenlund, som er splittet i to. Du kan se hele videoen i toppen af denne artikel.

Jordskælvet har efterladt en 200 meter bred og 30 meter dyb sprække, skriver Associated Press, som har delt IHAs billeder.

Det voldsomme hul i jorden beskrives som en ny dal eller slugt, og den løber over 35 hektar land.

Det er langt fra den eneste gruopvækkende video fra lige netop Hatay-provinsen.

Søndag delte BBC en anden video fra Hatay, der viser massive ødelæggelser og store byområder med kollapsede bygninger.

Og de bygninger, der fortsat står op, er ofte i fare for at styrte sammen.

Ud over at være et af de hårdest ramte områder har Hatay-provinsen også fyldt meget i mediedækningen, fordi der gik længe, før hjælpen nåede frem til området.

Det har udløst vrede og uroligheder, og det tyrkiske militær har været nødt til at skride ind for at sikre, at nødhjælpsarbejdere kan udføre deres arbejde i et sikkert miljø.