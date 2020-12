Normalt er det sådan noget, man ser i Hollywood-film.

Men torsdag blev det til virkelighed i den amerikanske delstat Minnesota.

På en motorvejsstrækning nær Arden Hills nordvest for Minneapolis fangede et motorvejskamera et lille propelfly.

Helt lavt fra den ene side dukker det op i billedet.

Herfra går der få sekunder, før det sker.

Flyet nødlander på motorvejen foran to biler, der må bremse kraftigt op.

En helt uvirkelig situation.

Men det skete virkelig.

Og siden har Minnesota Department of Transportation delt den utrolige historie og video på sociale medier.

Det samme har den lokale politimyndigheds fagforerning, Ramsey County Deputy's Federation.

Her kan man læse, at det lille fly rent faktisk nødlandede, da motoren satte ud.

'Her til aften rykkede betjente ud til et fly mod bil i Arden Hills, Minnesota. Nej, du læste ikke forkert,' indledes opslaget, hvor man også kan se yderligere billeder.

Herefter slås det fast, at da betjentene ankom til stedet, kunne de konstatere, at ingen – nærmest helt mirakuløst – var kommet til skade.

Hos Minnesota Department of Transportation lyder et opslag på Facebook om det dramatiske øjeblik som følger:

'Hvis du ikke havde opdaget det, så landede et fly på 35W (motorvejens navn, red.) i går aftes. (Ja, det passer!).'

'Selvom det ikke helt er, hvad vi mener med 'multimodalt transportsystem', så er vi glade for, at ingen kom noget til og er imponerede over pilotens evne til at flette ind fra oven,' lyder det med et gran af humor.