En mandlig bilist fra Georgia-området i Florida i USA skal være lykkelig over, at han stadig er i live.

Det skyldes, at bilisten mandag kørte op i en lastbil, der var i gang med at transportere utallige træbjælker.

Sammenstødet betød, at de fleste bjælker gled fra lastbilen og ned i bilen, som blev dækket til fra forruden til bagruden.

Chaufføren slap alligevel meget billigt fra ulykken. Det fortæller Whitfield Countys brandchef, Edward O'Brien, til CNN.

Her ses et af de dramatiske bileder efter sammenstødet. Vis mere Her ses et af de dramatiske bileder efter sammenstødet.

»Heldigvis slap bilisten med små skrammer.«

Ifølge CNN skete sammenstødet mellem de to køretøjer, fordi føreren af personbilen lænede sig ned efter noget, han havde tabt, hvilket betød, at han mistede fokus fra vejen.

Selvom bilisten slap heldigt fra ulykken, så måtte brandhjælperne alligevel på et større arbejde for at få ham ud af bilen - blandt andet skulle de skære 30 til 40 stykker træ over med motorsave.

Da brandfolkene var igennem træet, tog det dem kun ti til 15 minutter at åbne bilen og befri chaufføren.

Bilistens uopmærksomhed kan være grunden til, at han stadig er i live. Vis mere Bilistens uopmærksomhed kan være grunden til, at han stadig er i live.

Edward O'Brien fortæller, at manden ikke sad oprejst, som man normalt ville gøre, fordi han havde ledt efter noget, og det er muligvis derfor, han stadig er i live.

»Det er som om, at der var et hul, som kun var lavet til hans hoved.«

CNN har efterfølgende ringet rundt til flere politienheder i området for at høre, om de har tænkt sig at sigte manden eller ej.

Det lykkedes ikke i første omgang.