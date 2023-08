Videoen er helt vild. Tusindvis af mennesker mødte op til det, de tilsyneladende troede var en uddeling af gratis PlayStation-konsoller.

Nu planlægger politiet at sigte bagmanden, den populære streamer og youtuber Kai Cenat, for at have ansporet til optøjer. Det fortæller blandt andre Sky News.

På videoer fra begivenheden kan man se, hvordan større grupper af mennesker har samlet sig på Union Square på Manhattan.

Et sandt kaos udvikler sig.

Flere end 1.000 betjente blev kaldt ud til situationen, og politiet oplyser, at man foretog 65 anholdelser undervejs.

Et antal personer kom til skade, heriblandt en politibetjent, som brækkede hånden. Fire personer blev kørt væk i ambulancer.

Kai Cenat havde selv skrevet på sin Instagram-profil, at han ville starte begivenheden klokken 16.00 lokal tid.

Allerede inden kunne man på nyhedsudsendelser fra helikoptere over byen se folk kaste med flasker og stole, kravle op på tagene ved metroudgangene og udløse brandslukkere.

Politiet oplyser, at flere personer ved begivenheden fyrede fyrværkeri af. Andre havde stjålet værktøj fra en byggeplads i nærheden. Det står endnu ikke helt klart, hvad der var årsagen til, at begivenheden udviklede sig så kaotisk, som den gjorde.

En bus blev hurtigt fyldt helt op med anholdte.

»Individer i parken begyndte at begå voldelige handlinger mod politiet og offentligheden,« sagde chef for New Yorks politikreds, Jeffrey Maddrey, på et pressemøde efter hændelsen.

»Vores betjente blev angrebet. Vi blev kvast. Vi blev skubbet til.«

Adskillige deltagere i begivenheden kom desuden til skade. Det samme var tilfældet for politibetjentene. Maddrey siger, at også han blev ramt af kasteskyts.

Manden bag begivenheden er Kai Cenat, og ham er der mange, der følger rundt omkring i verden.

Kai Cenat følges af flere end seks millioner på Twitch, og på YouTube har han fire millioner følgere.

På det sociale medie X, det tidligere Twitter, følges Kai Cenat af halvanden millioner profiler.

Hans videoer er afspillet i alt 276 millioner gange på YouTube.

Han blev ført væk fra begivenheden for sin egen sikkerhed.