Et vanvittigt stunt kunne være gået helt galt, og nu vil politiet gerne tale med personen, der sad bag rattet.

Flere videoer af en sort Tesla S-BLM, der kommer flyvende igennem luften, er gået viralt.

Klippene stammer fra Los Angeles og den voldsomt stejle bakke på Baxter Street, og episoden blev optaget søndag efter midnat lokal tid, oplyser LA Times.

En eller flere personer kører med høj fart ud over et flyvhop, suser igennem luften og lander på den forreste kofanger, inden den smadrer ind i nogle skraldespande i højre side af vejen – og stopper efter at have smadret ind i en stakkels lokal beboers Subaru i venstre.

Hos politiet i Los Angeles ved man ikke, hvem der udførte det livsfarlige stunt, men man bekræfter, at bilen var lejet.

Man har udlovet en dusør på 1.000 dollar til enhver, der kan bringe politiet i en situation, hvor man kan anholde og retsforfølge gerningsmanden.

Indtil videre kan man kun sigte personen for flugtbilisme.

»Vi er bare heldige, at han ikke slog sig selv ihjel. Vi vil sikre, at ingen forsøger at kopiere det, siger Calvin Dehesa fra LAPD til LA Times.