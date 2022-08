Lyt til artiklen

Det ligner en helt almindelig landing til at starte med.

Men jo mere, at videoen man ser, går det pludselig op for en, hvor tæt det er på at gå grueligt galt.

I en video, som er gået viralt, kan man se et fly fra flyselskabet Wizz Air forsøge at lande på den græske ø, Skiathos.

Landingsbanen ligger tæt på et lille område med adgang til vandet, hvor mennesker har adgang til at se landingen helt tæt på.

LOWEST EVER LANDING?

Og flyet kommer rigtig tæt på. Så tæt, at personerne må dukke sig for ikke at blive ramt.

Heldigvis er der ingen af de fremmødte, som kommer til skade.

Men til gengæld er de blevet en vanvittig oplevelse rigere.

Du kan se videoen øverst i artiklen.