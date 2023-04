Det kan godt være, at vi i Danmark rundede 20 grader lørdag, men prøv så lige at gange temperaturen med to og læg luftfugtigheden til.

Så har du en fornemmelse af, hvordan situationen er mange steder i Thailand lige nu.

Reuters skriver, at de thailandske myndigheder lørdag advarede indbyggerne i store dele af landet, inklusiv hovedstaden Bangkok, om at gå udendørs på grund af ekstrem varme.

I Bagna-distriktet i Bangkok nåede temperaturen op på 42 grader, men varmeindekset, som medregner luftfugtighed og hvordan temperaturen føles, siger 54 grader.

Varmen i Thailand føles i disse dage som 54 grader, så der er god grund til at skærme sig mod solen. Foto: JACK TAYLOR Vis mere Varmen i Thailand føles i disse dage som 54 grader, så der er god grund til at skærme sig mod solen. Foto: JACK TAYLOR

Og på ferieøen Phuket forventes den følte temperatur snart at snige sig over de 54 grader.

Det meddeler landets meteorologiske institut.

Derfor bliver alle indbyggere advaret mod alle udendørsaktiviteter.

Alle bør også hele tiden være på vagt for hedeslag.

Thailands departement for katastrofeforebyggelse meddeler, at temperaturen oversteg 40 grader i mindst 28 provinser lørdag.

Til Reuters siger Mathinee Yucharoen, der er forsker i kystnær oceanografi og klimaændringer ved Prince of Songkhla University:

»Det, der sker lige nu, er forårsaget af klimaændringer. Derfor får vi det ekstreme vejr.«

Den ekstreme varme har sat ny rekord for elforbruget i landet, hvor der allerede den 6. april var blevet brugt 39.000 megawatt. Den tidligere rekord er fra april sidste år, hvor der blev brugt 32.000 megawatt.

I andre dele af Asien har varmen også været ekstrem på det seneste.

I dele af Indien har den stigende efterspørgsel på strøm forårsaget strømafbrydelser for millioner af mennesker.