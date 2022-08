Lyt til artiklen

Han kunne næsten ikke tro det.

Mark Lipsham blev 77 millioner kroner rigere, da han vandt i det newzealandske Lotto. I begyndelsen af ​​2020 var Lipshams mentale velbefindende overvældet af rigdommens ansvar og alt, der fulgte med de mange penge.

Men pengene fik hurtigt ben at gå på og han blev snydt og til sidst var der næsten ikke flere tilbage, skriver news.com.au, der fortæller historien om lastbilchaufførens turbulente liv.

De 77 millioner blev hurtigt til 45 millioner kroner, da dem han var tæt på, og folk han ikke havde hørt fra i årevis stod i kø for at dele hans formue. Og der var især én, der næsten knækkede ham.

Lipsham så pengene løbe ud af hans konto, og med det forsvandt følelsen af, at han havde kontrol over sit liv.

I oktober 2019 var Lipsham ensom og i pinsel. En nabo, som han betroede sig til, kæmpede også og havde fundet en, der kunne hjælpe – en clairvoyant, der tilsyneladende kendte til hans penge.

Lipsham, der var fortabt i sig selv, sagde: 'Jeg kunne godt bruge sådan en.' Og sådan mødte han Kim Helmbright, som var et bekendtskab af den værste skuffe.

Det tog syv måneder for Mark Lipsham at beslutte, at Helmbright, ikke var svaret på hans problemer. På det tidspunkt, det skete, var hans banksaldo faldet til omkring 50 millioner.

I løbet af de syv måneder havde bekendtskabet med Helmbright udviklet sig til et katastrofalt venskab, hvor betalinger for konsultationer endte ud med at koste et valgfrit hus.

Lipsham kom tilbage til Auckland på en af ​​de sidste flyvninger før covid-19-lockdownen i marts 2020 og flyttede ind på et motel. Efterhånden som lockdown gik, voksede Lipshams frustration.

Men midt i mørket mødte han Matt Blomfield, en tidligere pizzakæde-ejer, som hjalp ham med at varetage hans formue og investere dem fornuftigt.

De to mødtes over deres fælles interesse – biler. Herfra blev det til et godt og stærkt venskab, som var fornuftigt for begge parter.

Så fornuftigt, at han nu har flere penge end da han vandt den store præmie. Nu nyder han sit otium med sin nye kone, flere huse og en lamborghini i garagen.