I Indonesien er spillefugle rigtige dyr, og en af brevduerne, der ræser om kap med sine artsfæller, er netop blevet solgt for en national rekordsum på én million rupiah.

Det svarer til 650.000 danske kroner, som Robby Eka Wijaya måtte slippe for at blive den nye ejer af brevduen, der lyder navnet Jayabaya.

Han havde - inden han hostede op med de mange penge - set duen konkurrere i flere forskellige konkurrencer.

Ifølge den australske tv-station ABC kunne den oprindelige ejer ikke afslå tilbuddet.

En duesælger leger med sine duer i Jakarta. Foto: ADEK BERRY

Jayabaya havde nemlig specielle fordele, der blandt andet indbefattede en sjælden pålidelighed.

»Et ræs kan vare to dage og ni runder. Men ofte kan fuglene kun klare fire runder. Denne fugl kan komme i top-20 ved alle de konkurrencer, den deltager i,« siger den nye ejer.

Brevduen er blevet kåret til den mest scorende brevdue sidste år, i konkurrence med tusindvis af duer.

Brevdueræs er en tradition i Indonesien, og det er blevet endnu mere populært, siden de dannede en national brevdueorganisation.

En due sidder på et tag i nærheden af den amerikanske ambassade i Jakarta. Foto: BAY ISMOYO

For at få Jayabaya til at vende hjem efter en konkurrence kalder hans ejer på ham ved hjælp af duens veninde. Det er en kvindelig brevdue, som deler buret med ham.

»Efter hvad jeg har set gennem de sidste 10 år, er der kun to eller tre brevduer ligesom ham,« siger han.

Han tilføjer også, at flere af hans venner tvivlede på hans tilregnelighed over den sum, han betalte for Jayabaya.

Ifølge den indonesiske avis Kompas er det gennemsnitlige antal deltagere i et brevdueløb mellem 1500 og 2000. Det vil sige alene det at komme blandt de 20 bedste er noget af en præstation.

Verdensrekorden for en brevdue er på 9,34 millioner kroner. Det betalte en kinesisk mand en belgisk avler for duen Armando.