Det lyder som en fuldkommen sindssyg leg, og den endte i tragedie.

En teenager i Florida er død efter at have deltaget i en form for leg, hvor han og vennen skiftedes til at skyde på hinanden, mens de bar en vest med en form for pansring.

Således mistede 16-årige Christopher Broad Jr. livet efter en skudepisode i sit eget hjem. Det rapporterer adskillige amerikanske medier, heriblandt fox10tv.com.

I løbet af en fire dage lang efterforskning fandt politiet i Belleview i Florida ud af, at Broad og vennen, den 17-årige Joshua Vining, havde skiftedes til at affyre et våben mod hinanden.

Det kostede Christopher Broad Jr. livet, da han blev dræbt af en kugle affyret af Vining, siger politiet nu.

Derfor har man anholdt Joshua Vining og en tredje teenager, 17-årige Colton Whitler, som også var til stede under skuddramaet.

Colton Whitler er sigtet for at have givet politiet forkerte oplysninger om, hvad der var foregået i huset, og hvem der skød Christopher Broad Jr.

Joshua Vining er sigtet for groft manddrab på en mindreårig.