Ni minutter.

Så kort tid gik der, inden fredagens eksplosive retssag mod Christian Brückner først blev afbrudt – og siden udskudt af en nærmest usandsynlig grund. Det skriver Bild.

Medieopbuddet og opmærksomheden var allerede på forhånd enormt, fordi den 47-årig tyske mand samtidig er blevet tysk politis hovedmistænkte for mordet på den lille, britiske pige Madeleine McCann.

Fredag var Christian Brückner tiltalt i en anden sammenhæng. For tre grove voldtægter af tre forskellige kvinder og to seksuelle overgreb mod børn.

Christian Brückner ankom til retten i håndjern. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Christian Brückner ankom til retten i håndjern. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Efter kun ganske få minutter tog sagen i Braunschweig imidlertid en vanvittig drejning.

For Christian Brückners advokat nedlagde en protest mod en af lægdommerne, der på det sociale medie Twitter (i dag X) tidligere skulle have skrevet om den tidligere brasilianske præsident Javier Bolsonaro, at »han skulle slås ihjel«.

»Dræb den skiderik,« skulle vedkommende også have skrevet og mere i samme dur.

Af den grund mente forsvaret ikke, at den kvindelige lægdommer kunne bestride posten.

Et talsmand for retten meddeler beslutningen om at udsætte retssagen. Foto: Lisi Niesner/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Et talsmand for retten meddeler beslutningen om at udsætte retssagen. Foto: Lisi Niesner/Reuters/Ritzau Scanpix

Dommer Uta Engemann viste sig efter en halv times betænkningstid at være enig.

»Vi tolererer ikke den slags udtalelser uden for retssystemet, opfordringer til mord og manddrab, og derfor kan man heller ikke være frivillig dommer,« lød det i en udtalelse.

Og så blev sagen mod Christian Brückner altså udsat nærmest inden, at den var gået i gang.

Hans advokat sagde til Bild:

»Jeg er nødt til at sikre en retfærdig rettergang. Det ville ikke være muligt med sådan en lægdommer,« lød det fra Friedrich Fülscher.

Til mediet Focus, sagde han, at han »aldrig før har oplevet noget lignende«.

Det vides endnu ikke, hvornår sagen genoptages. Der var oprindeligt afsat 29 retsdage.

Læs mere om, hvad retssagen i Braunschweig kan få af afgørende betydning for Maddie-sagen her.