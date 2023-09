De seneste år har et væld af antikprogrammer fundet vej til skærmen, hvor gud og hver mand har forsøgt at spinde finde guld på loppefund eller gamle arvestykker.

Der skal dog gøres et ualmindeligt godt fund, hvis man vil overgå det, som en antikvitets-entusiast gjorde i 2017.

Her fandt hun et maleri i Manchester, New Hampshire, der var signeret af N.C. Wyeth. Navnet på den berømte maler fra Maine, der var overhoved for en hel familie af malere.

Det fortæller CNN.

Prisen på fire dollar var overkommelig, og hun jokede sågar med, at det jo kunne være en original. Billedet hang hun op i sit soveværelse, hvor det fik lov til at hænge i flere år, før det blev degraderet til en plads i skabet.

Først da hun i maj sidste år, under en rengøring, opdagede billedet igen, delte hun det på en Facebookside for fund og deslige.

Og det var ikke en helt dum idé.

Kommentarerne overbevise kvinden om, at hun skulle tage fat i den tidligere kurator Lauren Lewis, der har arbejdet med tre generationer af Wyeth-malerier. Da hun så kvindens billede med sine egne øjne, var hun 99 procent sikker på, at der var tale om en original.

»Det havde helt sikkert nogle små ridser, og det kunne godt bruge en overfladerensning, men det var i bemærkelsesværdig stand, når man tænker på, at ingen af os har nogen idé om, hvilken rejse det har været på gennem de sidste 80 år,« fortæller siger Lewis til Boston Globe.

Det fik kvinden til at henvende sig til auktionshuset Bonhams Skinner, hvor maleriet nu skal på auktion til september. Og prisen? Den lyder såmænd på 250.000 dollar - eller 1.727.407 millioner kroner.

Der er dog potentiale til, at prisen bliver en hel del højere, hvis man ser på, hvad malerier fra Wyeth-familien tidligere er gået for. Her blev Andrew Wyeths - søn af N.C. Wyeth - maleri 'Day Dream' solgt for svimlende 160 millioner kroner, hvilket var 120 millioner mere end den forventede pris.