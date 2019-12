Tysk politi i Hamborg fik 2. juledag stoppet og tilbageholdt en særdeles farlig trafikant for andre trafikanter.

En 42-årige mandlig bilist kunne nemlig sagtens have påført andre skade, hvis ikke han var stoppet.

På en strækning, hvor man må køre 80 kilometer i timen, trykkede manden så hårdt på speederen, at han nåede en hastighed på 150 kilometer i timen.

Det skriver JydskeVestkysten.

Foruden ham selv var der også to børn og en anden voksen passager i bilen.

Manden blev stoppet omkring motorvej A7 i Hamborg.

Da politiet bad om at se mandens kørekort, fremviste han et belgisk kørekort.

Kortet viste sig at være falsk, og politiet antager, at den 42-årige aldrig har haft et kørekort, skriver JydskeVestkysten.