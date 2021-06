Som bare 16-årig vandt han den store gevinst i et lotteri.

Godt og vel tre millioner kroner tikkede der ind på teenageren Callum Fitzpatricks konto i Nordirland, hvilket gjorde ham til en af landets yngste lotterimillionærer.

Callum Fitzpatrick vandt den store gevinst i Nordirlands National Lottery i 2014, og han har brugt en del af sin formue på at følge sin yndlingsfodboldhold Manchester United i tykt og tyndt.

Men nu er den unge mand pludselig død.

Det skriver The New York Post på baggrund af en udtalelse fra Callum Fitzpatricks amatørfodboldklub Ballymartin GAC.

»Callum vil blive savnet meget af alle, der er involveret i Ballymartin GAC. En skøn, intelligent ung mand, en god ven og holdkammerat har på tragisk vis forladt livet alt for tidligt,« udtaler klubben.

Dødsårsagen er endnu ikke fastslået.

Calum Fitzpatrick passede børn i sin tantes hus, da han for syv år siden fandt ud af, at han havde fået jackpot i lotteriet.

Dengang arbejdede han i sin forældres købmandsbutik.

Calum Fitzpatrick spillede netop med i lotteriet for at få råd til at kunne følge Manchester Uniteds kampe på Old Trafford og for at få råd til en bil.