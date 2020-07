En amerikansk mand fra North Carolina, der i 2017 vandt et kæmpebeløb i lotto, er blevet sigtet for mord, efter at en kvinde blev fundet livløs på et hotelværelse.

Liget af den 23-årige Keonna Graham blev fundet i mandags, og den 52-årige Michael Todd Hill blev anholdt dagen efter.

Hill vandt 64,4 millioner kroner på et skrabelod i august 2017. Det skriver New York Post.

Han tjekkede i søndags ind på hotellet alene, ifølge den lokale tv-station. Ingen af de ansatte så Michael Hill under opholdet på hotellet.

Michael Hill med præmiechecken.

Liget af Keonna Graham blev fundet af en rengøringskone mandag, da hun gik ind på værelset for at gøre rent, efter at Michael Hill havde tjekket ud.

Keonna Graham arbejdede i et fængsel, og hun har tidligere arbejdet med mentalt handicappede mennesker i et lokalt center.

Mennesker, der kendte hende, huskede hende som en generøs og eventyrlysten kvinde.

»Hun gjorde det, som var naturligt for hende,« siger hendes kusine Antionette Lee.

Michael Hill havde købt sin vinderkupon på en lokal benzinstation, og efter at have fået gevinsten udbetalt gav han pigen, som solgte ham loddet, 13.000 kroner.

De ansatte på benzinstationen fortæller, at manden ofte stoppede hos dem og altid var flink.

Nu er heldet tilsyneladende sluppet op. Han sidder i fængsel i Brunswick County uden kaution, mens den lokale sherif undersøger mordsagen.