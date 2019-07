På godt og vel et årti har en australsk mand måtte se de 130 millioner kroner, han vandt i Lotto, forsvinde mellem fingrene på sig.

Årsagen? Dårlige investeringer - og endnu dårligere investeringsråd.

Det skriver det australske medie The West Australian.

Nu er den mand, der rådgav ham om, hvad han skulle bruge pengene på, blevet dømt til at betale ham en enorm erstatning.

Hele sagen har sit udgangspunkt tilbage i 2007, hvor den 23-årige studerende Sherif Girgis knapt kunne tro sit eget held, da han pludselig kunne kalde sig for vinderen af en af de største lottogevinster i landet.

Med ét gik han fra at arbejde deltid i en biograf til at være mangemillionær.

Efter de mange penge havde tikket ind på hans konto, valgte han at opsøge den succesfulde ejendomsmægler Russell Poliwka og bad ham om hjælp til, hvordan han skulle investere sine penge.

Det førte til, at de mange millioner hurtigt blev brugt på blandt andet en bar, en luksus-båd, en natklub og en masse land.

Men mens pengene nemt røg ud af hans kontro, kom der knapt så mange ind igen som følge af hans investeringer.

Fem år senere havde han pludselig kun 22 millioner tilbage.

To år senere havde han mistet endnu mere - og han valgte at sagsøge Russell Poliwka for at have givet ham dårlige råd.

Den sag har han nu vundet, skriver The West Australian.

Sherif Girgis får dog langt fra alle de penge, han valgte at bruge på dårlige investeringer, tilbage, men Russell Poliwka er blevet dømt til at betale ham godt ni millioner kroner i erstatning.