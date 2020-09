Han blev den rigeste lottovinder, da han i 2011 vandt jackpotten, som lød på hele 1,3 milliarder kroner.

Colin Weir var hans navn, og han døde i december sidste år. Kun 71 år gammel. Og det var i den forbindelse, at man fandt ud af, at han havde brugt hele 323 millioner kroner på bare otte år. Det skriver Daily Mail.

Han var dog ikke alene om at bruge de mange penge. Han var nemlig i mange år gift med Christine Weir, som han har to børn sammen med.

Desværre var den store gevinst ikke nok til at redde hverken Colin Weir fra sygdom eller parret fra skilsmisse. Colin Weir led i mange år af dårligt helbred, og parret valgte derfor at blive skilt i 2018, efter 38 års ægteskab.

I den forbindelse købte Colin Weir et hus til otte millioner kroner og underskrev samtidigt et dokument, der gav Christine Weir ejerskabet over parrets tidligere hus, som de selv havde givet 28 millioner kroner for.

Colin Weirs testamente viser, at han ejede møbler, smykker og kunstværker til en værdi af omkring 1,7 millioner kroner.

32 millioner var blevet delt ud til familie og venner, og så ejede Colin Weir også fire biler ved sin død.

En Bentley Arnage til en værdi af 80.000 kroner, en Jaguar F-Pace SUV til en værdi af 226.000 kroner, en Mercedes Benz E-klasse til en værdi af 194.000 kroner og til sidst en Mercedes Benz transporter til en værdi af 283.000 kroner.

Colin Weir og hans hustru. Foto: Facebook. Vis mere Colin Weir og hans hustru. Foto: Facebook.

I tilfælde af pludselig nødsituationer opbevarede Colin Weir også en pengeboks, som indeholdt 2,1 millioner kroner.

En lang lidenskab for hestevæddeløb resulterede i medejerskab af tre heste til samlet værdi på 64.000 kroner.

Og mens mange vindere bruger deres penge til at komme videre fra deres rødder, så stod det altså anderledes til for Colin og Christine Weir:

»Vi ønskede ikke at rejse væk og bo på en lille ø uden kontakt til de mennesker, der er vigtige for os,« har Colin Wier tidligere udtalt ifølge Daily Mail.

I løbet af det første år, efter parret havde vundet de mange penge, købte de huse til nære venner og oprettede stipendier til talentfulde unge.

Derudover gav de donationer til det lokale fodboldhold, plejehjem og sportscenter.

Deres gamle hus til en værdi af 1,7 millioner kroner valgte parret at give til en ung mor, der boede ved siden af med sine forældre, i stedet for at sælge det.

Parret har brugt omkring 1,8 millioner kroner per hus, som de har købte til deres venner. Cathrine Weir købte også et hus til hver af sine fem søskende. Parret brugte derudover 6,8 millioner kroner på et hus, som de solgte i 2016 for en pris på 11 millioner kroner.

En del af pengene gik også til at oprette fonden 'Weir Charitable Trust', der støtter projekter, som fremmer sundhed, dyrevelfærd og sport.

Ud af de 1,3 milliarder er der altså nu 340 millioner kroner tilbage, og de penge vil gå til hans børn og eventuelle efterkommere såvel som til velgørenhedsorganisationer.