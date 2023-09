»Vi ved ikke, hvad vi skal gøre fra nu af og frem til december.«

Vandstanden i den største ferskvandssø i Sydamerika er faldet drastisk efter en hidtil uset hedebølge.

Og det skaber problemer for de mange millioner, der bor i dens umiddelbare nærhed. Det skriver CNN.

Der er tale om Titicaca-søen, som ligger på grænsen mellem Peru og Bolivia og er den højest beliggende sejlbare sø i verden.

Her ses et billede fra søen den 9. august. Foto: Aizar Raldes/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede fra søen den 9. august. Foto: Aizar Raldes/AFP/Ritzau Scanpix

Faldet i vandstanden påvirker både turismen, fiskeriet og landbruget – som de lokale er afhængige af.

»Vi ved ikke, hvad vi skal gøre fra nu af og frem til december, for vandet bliver ved med at falde,« siger 63-årige Nazario Charca, som bor ved søen og lever af at sejle turister rundt på vandet, til CNN.

Søen ligger i en højde af omkring 3.800 meter i de centrale Andesbjerge, og mere end tre millioner mennesker bor rundt om den og er afhængige af dens vand til at booste regionens økonomi.

Det er ikke unormalt, at vandstanden svinger fra år til år, men ændringerne er den seneste tid blevet mere ekstreme. Blandt andet på grund af en rekordvarm vinter, forklarer CNNs meteorolog Taylor Ward.

Vandstanden er faldet drastisk. Dette billede er fra 9. august. Foto: Aizar Raldes/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vandstanden er faldet drastisk. Dette billede er fra 9. august. Foto: Aizar Raldes/AFP/Ritzau Scanpix

Derudover fortæller Sixto Flores fra Perus nationale meteorologi- og hydrologitjeneste, at nedbøren i området var 49 procent lavere end gennemsnittet fra august 2022 til marts 2023.

Til CNN fortæller han, at vandstanden i december kan være på vej mod den laveste, der er registreret siden 1996, hvis søen fordamper med samme hastighed, som den normalt gør de næste par måneder.

Hvis det sker, kalder han det 'meget alvorligt'.