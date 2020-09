I mere end et århundrede har beboerne i den belgiske by Verviers fortalt en vandrehistorie om, at hjertet tilhørende byens første borgmester blev gemt inde i en fontæne.

Da håndværkere i sidste måned gik i gang med at renovere fontænen, fandt man pludseligt et lille skrin i dens midte – og afslørede, at der er hold i historien.

Det skriver BBC.

Uden på skrinet var der indgraveret en tekst:

»Pierre Davids hjerte blev højtideligt placeret i monumentet den 25. juni 1883,« stod der.

Her ses fontænen i Verviers. Den er fortsat under renovering. Foto: JOHN THYS

Da man efterfølgende åbnede det lille skrin, der var lavet af zink, fandt man ifølge BBC netop det: Pierre Davids hjerte lå i en krukke fyldt med alkohol for at bevare det.

Pierre David var den første borgmester i Verviers, og han var højt respekteret af byens borgere. Han besad posten indtil 1839, hvor han mistede livet i en tragisk faldulykke i en alder af 68 år, da han faldt ned under noget arbejde på sit høloft.

Myndighederne i byen samlede efterfølgende ind for at bygge et monument til ære for ham – og med hans families velsignelse fjernede lægerne hans hjerte, så det kunne blive begravet i monumentet.

Det tog dog flere årtier, før der var indsamlet penge nok til at bygge fontænen på Place Verte.

»En vandrehistorie er blevet til virkelighed. Skrinet blev fundet i en øvre del af fontænen, lige ved busten af Pierre David, bag en sten, som vi fjernede under renoveringen af fontænen,« fortæller rådmanden Maxime Degey ifølge BBC.

Skrinet bliver nu udstillet på byens museum.