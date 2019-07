Vandprøver ved en russisk atomubåd, som sank for 30 år siden, viser, at de radioaktive værdier i området er omkring en million gange højere end normalt. Det betyder dog ikke, at der nogen fare for mennesker eller fisk. Ubådsvraget er blevet undersøgt af et norskbygget fjernstyret undervandsfartøj. Handout/Reuters