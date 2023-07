Et vandbombefly, der bekæmpede skovbrandene i Grækenland, er styrtet ned.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP ifølge VG.

Det vides endnu ikke, om der er nogen overlevende. Ifølge Reuters har brandvæsenet ikke givet yderligere oplysninger.

Ifølge statsmediet ERT skete ulykken ved byen Karystos på øen Evia nær Athen.

Evia er Grækenlands næststørste ø efter Kreta. Den ligger nord-nordøst for landets hovedstad Athen i Det Ægæiske Hav tæt på fastlandet.

Trods flere historiske seværdigheder er der tale om en beskeden international turisme på øen. Den er i højere kendt for at være feriested for indbyggere i Athen.